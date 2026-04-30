Aladağlı öğrenciler Tarsus'u gezdi
Adana'nın Aladağ ilçesinde ortaokul öğrencileri, Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi kapsamında Mersin'in Tarsus ilçesini gezdi.
Aladağ İmam Hatip Ortaokulunda öğrenim gören 13 öğrenci, gezi için öğretmenleri Bayram Veli Beskin rehberliğinde Tarsus ilçesine götürüldü.
Öğrenciler, ilçedeki Eshab-ı Kehf Yedi Uyurlar Mağarası, Makam Cami, Damlataş Mağarası ve Nusret Mayın Gemisi'ni gezdi.
Kaynak: AA / Mücahit Aydın