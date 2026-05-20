Samsun'da 11 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Samsun'un Alaçam ilçesinde 'kasten öldürme' suçundan 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.K., emniyet ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü