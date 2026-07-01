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Denizli'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Denizli'de silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
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Denizli Pamukkale'de alacak verecek yüzünden çıkan silahlı kavgada 18 yaşındaki Bilal Ertene hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde iki grup arasında alacak verecek yüzünden çıkan silahlı kavgada Bilal Ertene (18) öldü, 3 kişi de yaralandı. Polisin 3 şüpheliyi gözaltına aldığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, saat 21.00 sıralarında Aktepe Mahallesi Gökpınar Vali Recep Yazıcıoğlu Baraj yolunda meydana geldi. İddiaya göre iki grup arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı. Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tabancayla ateş açıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan acil sağlık ekibi göğsünden vurulan Bilal Ertene'nin (18) hayatını kaybettiğini belirledi. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralanan 3 kişi ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı.

Olay yerinde polis ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası hayatını kaybeden Ertene'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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