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Alaca'da 'Gelin Tanış Olalım' projesiyle öğrenciler Alacahöyük'ü gezdi

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Alaca'da 'Gelin Tanış Olalım' projesiyle öğrenciler Alacahöyük'ü gezdi
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Alaca'da üniversite eğitimine başlayan öğrenciler, 'Gelin Tanış Olalım Projesi' kapsamında Alacahöyük Antik Kenti'ni gezdi. Gezide arkeolog ve Hititolog eşliğinde yaklaşık 7 bin yıllık kalıntılar hakkında bilgi verildi.

Çorum'un Alaca ilçesinde üniversite eğitimi görmeye başlayan öğrenciler, ilçede bulunan Alacahöyük Antik Kenti'ni gezdi.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Alaca Öğrenci Yurdu Müdürlüğünce, üniversite eğitimi için ilçeye gelen öğrencilere yönelik "Gelin Tanış Olalım Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında öğrenciler, Hititler'in en büyük kentlerinden biri olarak bilinen, yaklaşık 7 bin yıllık tarihi kalıntıları barındıran Alacahöyük Antik Kenti'ni gezdi.

Gezide arkeolog ve Hititolog İlayda Yeşilyurt, öğrencilere Alacahöyük'teki tarihi eserler hakkında bilgi verdi.

Etkinliğe Alaca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Tokgöz ve yurt müdürü Hasan Hüseyin Sivri de katıldı.

Kaynak: AA
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