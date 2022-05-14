Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesi Londra'da protesto edildi - Haberler

Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin öldürülmesi Londra'da protesto edildi
AA - Bilal Acar - Güncel
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Nakba'nın 74. yıl dönümü kapsamında BBC'nin İngiltere'nin başkenti Londra'daki merkezinin önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları İsrail'in Filistin'i işgalini ve Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail askerlerince vurularak öldürülmesini...
Nakba'nın 74. yıl dönümü kapsamında BBC'nin İngiltere'nin başkenti Londra'daki merkezinin önünde bir araya gelen sivil toplum kuruluşları İsrail'in Filistin'i işgalini ve Al Jazeera televizyonunun Filistinli kadın muhabiri Şirin Ebu Akile'nin İsrail askerlerince vurularak öldürülmesini protesto etti.
AA / Bilal Acar - Güncel