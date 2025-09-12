Akyurt'ta Mevlid-i Nebi Haftası Etkinlikleri Düzenlendi

Ankara'nın Akyurt ilçesinde, Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında konferans ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Necip Fazıl Kültür Merkezi'ndeki program, İstiklal Marşının okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Prof. Dr. İhsan Çapcıoğlu'nun konferansının ardından yaz Kur'an kurslarında başarılı olan öğrencilere bisiklet, akıllı saat ve scooter gibi ödüller verildi.

Ayrıca umre ödüllü bilgi yarışmasında dereceye giren öğrencilere de ödülleri takdim edildi.

Programa, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, İlçe Müftüsü Adem Yıldız, Çubuk Müftüsü Kadir Demirlenk, Hacı Bayram Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehdin Çiftçi, kurum amirleri, veliler ve gençler katıldı.