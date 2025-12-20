Haberler

Yayla evi alev alev yandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesindeki Keremali Yaylası'nda bir yayla evinde çıkan yangın sonucu ev kullanılamaz duruma geldi. Yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde yayla evi çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Keremali Yaylası'nın Alaağaç Obası bölgesinde gece saatlerinde Hasan K.'ya ait tek katlı yayla evinde yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Karla kaplı yaylaya ekipler güçlükle ulaştı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
