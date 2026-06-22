Haberler

Sakarya'da kendisinden haber alınamayan kişi ormanlık alanda ölü bulundu

Sakarya'da kendisinden haber alınamayan kişi ormanlık alanda ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 68 yaşındaki Mustafa Bayrak, ormanlık alanda ıhlamur toplarken dengesini kaybedip ağaçtan düşerek öldü. Oğlu tarafından hareketsiz halde bulunan Bayrak'ın cenazesi morga kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 68 yaşındaki Mustafa Bayrak, ormanlık alanda ölü bulundu.

Bayrak, iddiaya göre sabah saatlerinde Poyrazköy Mahallesi'nde ormanlık alanda ıhlamur toplamaya gitti.

Kendisinden haber alamayan oğlu H.B, Bayrak'ı yerde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bayrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Haberi alan ve olay yerine gelen Bayrak'ın yakınları sinir krizi geçirdi, fenalaşan oğlu H.B'ye ise sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Merdiven yardımıyla ağaca çıkan ve dengesini kaybederek düştüğü değerlendirilen Bayrak'ın cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Abdülkerim Çalışkan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MKYK toplantısında önemli Terörsüz Türkiye mesajı

Çalışmalar hızlandı, önümüzdeki günlerde Meclis'e geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir

Milyonlarca sürücüye uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
Arda Turan, Barcelona ve Chelsea'nin istediği yıldıza imza attırdı

Barcelona ve Chelsea'nin istediği yıldıza imza attırdı
Süper Lig'in yeni stadı, sezona hazırlanıyor

Süper Lig'in yeni stadı, sezona hazırlanıyor
Kayseri'de trafik kazası sanılan olay cinayet çıktı: Eski eniştesini ezerek öldürdü

Kan donduran gerçek kamerada: Kaza değil, intikam pususu
Kanada'nın Montreal şehrinde silahlı saldırı: 3 ölü

Dünya Kupası'nın düzenlendiği ülkede saldırı şoku! Can kayıpları var
Yılanların dansı kameralara yansıdı

Nefes kesen görüntüler Türkiye'den
Galatasaray'dan Samet Akaydin bombası

Galatasaray'dan yılın ilk bombası!