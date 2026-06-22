Sakarya'da kendisinden haber alınamayan kişi ormanlık alanda ölü bulundu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 68 yaşındaki Mustafa Bayrak, ormanlık alanda ölü bulundu.

Bayrak, iddiaya göre sabah saatlerinde Poyrazköy Mahallesi'nde ormanlık alanda ıhlamur toplamaya gitti.

Kendisinden haber alamayan oğlu H.B, Bayrak'ı yerde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bayrak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Haberi alan ve olay yerine gelen Bayrak'ın yakınları sinir krizi geçirdi, fenalaşan oğlu H.B'ye ise sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Merdiven yardımıyla ağaca çıkan ve dengesini kaybederek düştüğü değerlendirilen Bayrak'ın cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.