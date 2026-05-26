Sakarya'da "huzur ve güven" uygulaması yapıldı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde polis ve bekçi ekiplerince "huzur ve güven" uygulaması gerçekleştirildi.

Polis ve bekçilerce Batakköy Caddesi ve Batakköy Camisi mevkisinde yapılan uygulamada, araçlar durdurularak sürücülere yönelik Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Denetimlerde araçların ruhsat ve sigorta belgeleri incelenirken, eksik evrakı bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Sigortasız araç kullandığı ve ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüler hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Yetkililer, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların huzur ve güven içinde seyahat edebilmesi amacıyla ilçe genelinde farklı noktalarda belirli saatlerde uygulamaların süreceğini bildirdi.