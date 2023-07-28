Akyazı Belediyesi Muharrem Ayı Etkinliğinde 7 Bin Kişiye Aşure Dağıttı

Akyazı Belediyesi tarafından Muharrem ayı vesilesiyle gerçekleştirilen etkinlikte 7 bin kişilik aşure dağıtıldı. Aşure Günü Etkinliği kapsamında Gazi Süleymanpaşa Cami, Baraka Camii ve Cevat Ayhan Kubbeli Yeni Camii'nde aşure kazanları kuruldu ve vatandaşlara aşure ikramı yapıldı. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, etkinlikte yaptığı açıklamada aşurenin paylaşmak ve çoğalmak olduğunu belirtti.

Akyazı Belediyesi tarafından Muharrem ayı vesilesiyle gerçekleştirilen etkinlikte 7 bin kişilik aşure dağıtıldı.

Akyazı Belediyesi her yıl geleneksel olarak düzenlediği Aşure Günü Etkinliğine bu sene de devam etti. Muharrem ayı vesilesi ile gerçekleştirilen program çerçevesinde Gazi Süleymanpaşa Cami, Baraka Camii ve Cevat Ayhan Kubbeli Yeni Camii'nde kurulan aşure kazanları ile 7 bin vatandaşa aşure ikramı yapıldı. Cuma namazı sonrasında Gazi Süleymanpaşa Camii önünde gerçekleştirilen programda Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ve AK Parti İl Başkanı Mesut Ekrem, vatandaşlara aşure ikram etti. Baraka Camii'nde kurulan kazanda belediye başkan yardımcısı Ali Özer, Cevat Ayhan Kubbeli Yeni Camii'nde ise belediye başkan yardımcısı Mehmet Öztürk aşure dağıttı. Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "Aşure paylaşmak ve paylaştıkça çoğalmak demektir. Aşure Günü Etkinliğimiz vesilesi ile kıymetli hemşerilerimizle bir araya gelerek, Muharrem ayının bereketi olan aşure ikramında bulunduk. Rabbim, ibadetlerimizi kabul eylesin" dedi. - SAKARYA