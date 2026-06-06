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Ula'da muhtarlığı düşen Akyaka Mahallesi'nde ara seçim yapılacak

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Muğla'nın Akyaka Mahallesi'nde, eski muhtarın hapis cezasının kesinleşmesiyle görevinin düşmesi üzerine pazar günü ara seçim yapılacak. 6 adayın yarıştığı seçimde yeni muhtar 2029'a kadar görev yapacak.

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı turistik Akyaka Mahallesi'nde, mevcut muhtarın hapis cezasının kesinleşmesiyle görevinin düşmesi üzerine pazar günü muhtarlık ara seçimi gerçekleştirilecek.

Akyaka Mahallesi Muhtarı Ferudun Özsoy'un, 2018 yılında yaşanan bir olaya ilişkin yargılandığı davada aldığı hapis cezası kesinleşti.

Hukuki sürecin tamamlanmasının ardından Özsoy'un muhtarlık görevi düşürüldü ve Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı doğrultusunda mahallede ara seçime gidilmesi kararlaştırıldı.

Eski muhtar Ferudun Özsoy, yaptığı açıklamada, normal yerel seçimlerden farklı olarak bu pazar günü sandıktan çıkacak muhtarın 2029 yılına kadar görevde kalacağını belirtti. Özsoy, "2029 yılında yapılacak olağan yerel seçimlerle birlikte mahalleli yeniden beş yıllık dönem için muhtarını seçecek." ifadesini kullandı.

Eski muhtarın eşinin de aralarında olduğu 6 aday yarışacak

Görevden ayrılan Ferudun Özsoy mevzuat gereği yeniden aday olamazken, yerine eşi Hürriyet Özsoy'un adaylığını açıkladığı öğrenildi.

Mahallede 2029 yılına kadar görev yapacak yeni muhtarı belirlemek için kurulacak sandıklarda Mustafa Tavşan, Hülya Koçyiğit, İbrahim Türkoğlu, Yavuz Dereboğaz, Mutlu Hira ve Hürriyet Özsoy yarışacak.

Akyaka sakinleri, pazar günü oylarını kullanarak mahallenin yeni muhtarını belirleyecek.

Kaynak: AA / Hikmet Aydoğdu
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