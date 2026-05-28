Tekerlekli sandalyesinin aküsü biten hasta kadını zabıta ekipleri hastaneye ulaştırdı

OSMANİYE'de akülü tekerlekli sandalyesinin aküsü bitince hastaneye gidemeyen Şevval Y. (61), zabıta ekipleri tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Toprakkale yolu üzerindeki konutlarda yaşayan Şevval Y., ayağındaki yarayı pansuman ettirmek için yakınıyla birlikte Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitmek üzere evden çıktı. Esenevler Mahallesi Ray Sokak'ta ilerlediği sırada Şevval Y.'nin tekerlekli sandalyesinin aküsü bitti. Kaldırıma oturarak yardım bekleyen Şevval Y.'nin yakını, bölgede devriye görevi yapan zabıta ekiplerinden destek istedi. Zabıta ekipleri, Şevval Y.'yi ekip aracına alarak hastaneye götürdü. Hastanede pansuman ve diğer işlemlerinin yapılmasına yardımcı olan ekipler, daha sonra kadını yeniden araçlarına alarak akü değişimi için tamirciye götürdü. Tekerlekli sandalyesinin aküsü yenisiyle değiştirilirken, Şevval Y. daha sonra evine ulaştırıldı. Şevval Y.'ise kendisine yardımcı olan zabıta personeline teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı