Aktif Yaş Al Projesi ile 65 Yaş Üstü Bireyler İçin Etkinlikler

Ümraniye Belediyesi, "Aktif Yaş Al" projesi ile 65 yaş üstü vatandaşlar için seminerler, atölyeler ve sosyal etkinlikler düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının YADES Projesi desteğiyle İstanbul Valiliği koordinasyonu ve Medipol Üniversitesi işbirliğinde yürütülen "Aktif Yaş Al" projesi başarıyla sürdürülüyor.

Başkan İsmet Yıldırım proje kapsamında büyüklere yönelik gerçekleştirilen etkinliklerden birine katılarak onların görüş ve önerilerini dinledi.

Etkinliğe katılanlar, kendilerine sunulan hizmet ve imkanlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, projeye katkı sunan Ümraniye Belediyesine ve İsmet Yıldırım'a teşekkürlerini iletti.

65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik yürütülen projeyle sağlıklı, aktif ve üretken bir yaşam hedefleniyor. Her ay düzenlenen bilişsel egzersizler, seminerler, atölyeler ve geziler sayesinde katılımcılar, hem yeni bilgiler ediniyor hem de sosyal bağlarını güçlendiriyor.