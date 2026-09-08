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Aksu yangını 2'nci gününde; 2 bini aşkın hane elektriksiz kaldı

Aksu yangını 2'nci gününde; 2 bini aşkın hane elektriksiz kaldı
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YANGINA MÜDAHALE GECE DE SÜRÜYORAntalya'nın Aksu ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında başlayan orman yangını, yaklaşık 30 saattir devam ediyor.

YANGINA MÜDAHALE GECE DE SÜRÜYOR

Antalya'nın Aksu ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında başlayan orman yangını, yaklaşık 30 saattir devam ediyor. Gün içerisinde enerjisi düşürülen yangın, akşam saatlerinde başlayan sert rüzgarla tekrar alevlendi. Alevler, bazı mahallelerdeki evlere sıçradı. Ekipler, havanın kararmasıyla helikopter ve uçakla müdahaleye ara verdi. Sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye devam edileceği bildirildi. Karadan müdahalenin sürdüğü yamaçtaki yangına ulaşılamayınca, beton pompası yardımıyla yol kenarından müdahale edildi. Diğer yandan, geceyi aydınlatan alevler ise gökyüzünde dron ile görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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