Haberler

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 kilo 100 gram eroin ele geçirilirken, gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin aile görüntüsü vererek seyahat ettikleri araçla kente uyuşturucu madde sokacakları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Takip sonucu durdurulan araçta yapılan aramada, 26 paket halinde toplam 14 kilo 100 gram eroin ele geçirildi.

Araçtaki şüpheliler S.Y, A.Y. ve H.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca
ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü

ABD, Halkbank davasında kararını 9 yıl sonra verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emsal karar! Artık onlar da ihbar tazminatı alacak

Milyonları ilgilendiren emsal karar! Artık onlar da tazminat alacak
Bahçeli'nin 'Yanındayız' dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale

Bahçeli "Yanlarındayım" dedi ama gelen görüntülere bakın

2 gündür aranan 25 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

Kahreden son! Daha 25 yaşındaydı

Öldüren kumpir için komik tazminat

Öldüren kumpir için komik tazminat! Aile isyan etti
Profesör Mahir İğde’den korkutan “Ejderha Nefesi' uyarısı: Çocukların yeni eğlencesi kabusa dönüşmesin!

Uzman isim o atıştırmalık için uyardı
Evlat acısıyla yıkılan annenin feryadı yürekleri dağladı: Ece İrtem'in annesi cenazede ayakta duramadı

Evlat acısıyla yıkılan annenin feryadı yürekleri dağladı
Tarladan servet fışkırdı! Litresi 270 bin TL'den satılıyor

Tarladan servet fışkırdı! Litresi 270 bin TL'den satılıyor