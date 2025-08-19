Aksu Belediyesi Kumköy Sahilinde Temizlik Çalışması Gerçekleştirdi

Aksu Belediyesi, Kumköy sahilinde oluşan çöp yığınlarına dikkat çekmek ve sahilin doğal güzelliklerini korumak amacıyla temizlik çalışması yaptı. Belediye başkan yardımcıları da çalışmalara katıldı ve vatandaşlardan duyarlılık göstermelerini rica etti.

Aksu Belediyesi, Kumköy sahilinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların yoğunluk oluşturduğu Kumköy sahilinde oluşan çöp yığınlarına dikkat çekmek amacıyla temizlik çalışması yapıldı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmaya, belediye başkan yardımcıları Hüseyin Çelik ve Mehmet Ünsal da eşlik etti.

Çelik, Kumköy sahilinin korunması gereken doğal bir miras olduğunu belirtti.

Sahilin yalnızca Aksu için değil, ülke için çok değerli bir doğal alan olduğunu kaydeden Çelik, "Mesai saati gözetmeden seferber olan tüm belediye personelimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızdan da aynı hassasiyeti göstermelerini ve çöpleri bu eşsiz sahile değil, çöp kovalarına atmalarını önemle rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.


