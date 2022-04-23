Akşener: 'Şehit Düşen Kahraman Mehmetçiklerimiz Kerek ve Çon'a, Kahraman Polisimiz Altunörs'e Yüce Allah'tan Rahmet Diliyorum'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pençe Kilit operasyonunda şehit düşen Piyade Teğmen Bekir Can Kerek ile Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon ve Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit düşen Aytaç Altunörs için başsağlığı mesajı yayınladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 18 Nisan gecesi Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit operasyonunda bugün şehit olan Piyade Teğmen Bekir Can Kerek ile Piyade Uzman Çavuş Kubilay Çon, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit düşen Aytaç Altunörs için başsağlığı mesajı yayınladı. Akşener'in sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

"Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz Bekir Can Kerek ve Kubilay Çon'a, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde şehit düşen kahraman polisimiz Aytaç Altunörs'e Yüce Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabırlar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun…"