Akşener'in Ziyaret Ettiği İki Esnaf, AKP'li Ümraniye Belediyesi'ni Şikâyet Etti: "Bize Zulmediyorlar. Her Gün Zabıta Geliyor, Ceza Kesiyorlar"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Ümraniye’de esnafı ziyaret etti. Esnaf Akşener’e, AKP’li Ümraniye Belediyesi’nin zabıtalarının sürekli ceza kesmesinden şikâyet etti. Ayakkabıcı esnafı, “Bize zulmediyor. İki terlik kapıya koyduğumuz için zulmediyor, üzerimize geliyor, her gün zabıtalar geliyor, ceza yazıyor” diye isyan etti.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL - Kamera: SADIK KARAKULOĞLU

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Ümraniye'de esnafı ziyaret etti. Esnaf Akşener'e, AKP'li Ümraniye Belediyesi'nin zabıtalarının sürekli ceza kesmesinden şikayet etti. Ayakkabıcı esnafı, "Bize zulmediyor. İki terlik kapıya koyduğumuz için zulmediyor, üzerimize geliyor, her gün zabıtalar geliyor, ceza yazıyor" diye isyan etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bugün İstanbul'daki esnaf ziyaretlerine Maltepe'nin ardından Ümraniye ilçesinde de devam etti. Burada bir ayakkabı mağazasına giren Akşener'in sorusu üzerine esnaf, "İşler iyi ama sıkıntılar da var tabii" dedi.

Akşener'in eleştirilerini ve taleplerini sorması üzerine esnaf, AKP'li Ümraniye Belediyesi'nden şikayetçi olduklarını dile getirdi. Kapı önüne terlik koyduğu gerekçesiyle ceza yediğini söyleyen esnaf, elindeki ceza kağıtlarını göstererek "Bunların hepsi ceza. İki terlik kapıya koyduğumuz için zulmediyor, üzerimize geliyor, her gün zabıtalar geliyor, ceza yazıyor. Bunu biz durduramadık. Haliyle bu da AK Parti'ye yansıyor, oy kaybına uğruyor. Biz derdimizi yukarılara anlatamadık" dedi.

"20- 25 BİN LİRAYA YAKIN CEZA YAZILDI"

Bir giyim mağazasına giren Akşener, burada da aynı şikayetle karşılaştı. İşlerinin sıkıntılı olduğunu belirten esnaf, "Bizim asıl başka sıkıntımız caddeyle alakalı. Belediyeyle alakalı da çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Bize 20- 25 bin liraya yakın sadece tekstil esnafına ceza yazıldı. Sırf öne koyduğumuz stantlardan dolayı. 2015'ten beri hiç zabıta uğramıyordu, özellikle şu son dönemde, İsmet (Yıldırım) Başkan geldikten sonra, burayı şanzelizeye çevirecekmiş. Çevirsin dedik ama geldiklerinden beri de hiçbir şey yapmadılar" diye konuştu.