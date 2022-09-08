Akşener'den İmamoğlu'na 3 yıl sonra ilk ziyaret! İBB önünde tören mangasıyla karşılandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu seçildikten 3 yıl sonra ilk kez İstanbul Büyükşehir Belediye binasında ziyaret etti. Akşener, İmamoğlu tarafından kapıda zabıtalardan oluşan tören mangasıyla karşıladı. İYİ Parti lideri Akşener görüşme sonrası yaptığı açıklamada, 'İstanbul'a yapılacak hizmetlerin engellenmesi pahasına çıkarılan zorluklar hakkında' konuştuklarını dile getirdi.

İyi Parti lideri Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nu İBB Başkanı seçildiği günden bu yana ilk kez makamında ziyaret etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde zabıtalarda oluşan tören mangasının karşıladığı Akşener'in ziyaretine ilişkin görüntüler sosyal medyada da büyük ses getirdi.

"KENDİSİNE ÇIKARILAN ZORLUKLAR VAR ONLARI KONUŞTUK"

Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akşener, ziyaret sebebine ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Ben İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu ile çok kez görüştüm. Ancak makamında daha önce ziyaret etmemiştim. İlk kez ziyaret ediyorum, kahve içtik. Özellikle kahve içtik, çünkü bir kahvenin 40 yıl hatrı vardır. Başarı dileklerimizi tekrarladık. Biliyorum ki yalılar gidiyor. O oluyor, bu oluyor. O çalışmalar hakkında bilgi aldık. Hem de kendisine karşı çıkarılan zorluklar var. İstanbul'a yapılacak hizmetlerin engellenmesi pahasına çıkarılan zorluklar var onları konuştuk bilgilendik."

İMAMOĞLU'NDAN AKŞENER'E DİKKAT ÇEKEN HEDİYE

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görüşme sonrası Akşener'e 'Boğaziçi Yalıları' isimli kitap hediye etti. İmamoğlu, hediyeyi verirken "Çok kitabımız var ama ilk başa yalıları koyduk. Yalıları elimizden tek tek almaya gayret ediyorlar ama koruyacağız" dedi. Akşener ise "Bir mesaj var burada 'İstanbul Yalıları'nı aldık, gördük birlikte koruyacağız."