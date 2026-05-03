Akseki'de trafik kazasında genç kız hayatını kaybetti

Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Seher Duran'ın kullandığı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalara çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü, sağlık ekibince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Duran, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç kızın cenazesinin, Konya'nın Taşkent ilçesine bağlı Balcılar Mahallesi'nde defnedildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Vahit Hamdi Öz
