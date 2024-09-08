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Akseki'de orman yangınına karşı doğa dostu adım: 920 keklik salımı gerçekleştirildi

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Antalya'nın Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde 2021 yılında meydana gelen orman yangında zarar gören bölgelere toplam 920 adet keklik salımı yapıldı.

Akseki'de orman yangınına karşı doğa dostu adım: 920 keklik salımı gerçekleştirildi

Akseki'de orman yangınlarından etkilenen bölgelere 920 adet keklik salımı gerçekleştirildi

ANTALYA - Antalya'nın Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde 2021 yılında meydana gelen orman yangında zarar gören bölgelere toplam 920 adet keklik salımı yapıldı.

Antalya'nın Akseki ve Gündoğmuş ilçelerinde 2021 yılında meydana gelen orman yangınında binlerce hayvanın yaşamını yitirmesiyle büyük bir ekolojik tahribat yaşandı. Akseki ve Gündoğmuş Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği, bu doğal felaketin ardından bölgenin ekosisteminin yeniden dengesini sağlamak amacıyla önemli bir adım atarak doğaya toplamda 920 adet keklik salınımı gerçekleştirdi.

Doğal denge yeniden kurulacak.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2021 yılı içinde Antalya'nın Akseki ilçesinde yangından etkilenen bölgelere 320 adet, Gündoğmuş ilçesinde ise yangından etkilenen bölgelere 600 adet keklik salımı gerçekleştirildiği bildirildi. Toplamda 920 adet olarak gerçekleştirilen kekliklerin salımı, hem bölgedeki doğal dengeyi yeniden kurmayı hem de orman alanlarının doğal yaşamını desteklemeyi amaçlıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, bu tür çalışmalara devam edeceklerini ve bölgenin çevresel sağlık açısından yeniden yapılandırılmasına katkıda bulunacaklarını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Gündoğmuş Antalya Güncel Akseki

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