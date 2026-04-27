Akşehir'de zabıtadan dilenci operasyonu

Akşehir Belediyesi, şehrin sosyal dokusunu korumak ve vatandaşların huzur içerisinde günlük yaşamlarına devam etmelerini sağlamak amacıyla dilencilik faaliyetlerine yönelik denetim yaptı.

Zabıta ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda, haksız kazanç yoluyla elde edildiği tespit edilen 4 bin 410 lira kamuya aktarılmak üzere muhafaza altına alındı.

Dilencilik yaptığı tespit edilen kişilere de idari işlem uygulandı.

Zabıta ekipleri, özellikle ilçe dışından gelerek bu işi meslek haline getiren kişilere karşı vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.