Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yolcu otobüsünde durdurulan bir kişinin üzerinde 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.
Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uygulamasında durdurdukları yolcu otobüsünde şüphelehdikleri yolcunun üstünü aradı.
Yapılan aramada, A.İ.A'nin üstünde 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.İ.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.???????
Kaynak: AA / Bayram Uygun