Haberler

Akşehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yolcu otobüsünde durdurulan bir kişinin üzerinde 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uygulamasında durdurdukları yolcu otobüsünde şüphelehdikleri yolcunun üstünü aradı.

Yapılan aramada, A.İ.A'nin üstünde 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.İ.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.???????

Kaynak: AA / Bayram Uygun
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti

Polis, öğretmen, vaiz! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiltere'de dikkat çeken yürüyüş

Görüntü bugün kaydedildi!
Fenerbahçe'de kriz: Çuvalla para ödenen futbolcu sağlık kontrolüne gelmedi

Fenerbahçe'de kriz! Çuvalla para ödenen futbolcu kayıp

Süper Lig ekibine Acun Ilıcalı piyangosu

Süper Lig ekibine Acun Ilıcalı piyangosu
Kağıt toplayarak okuttuğu kızı, üniversiteyi birincilikle bitirdi

33 yıl ekmeğini çöpten çıkardı! Emekleri karşılıksız kalmadı
Sağlık camiasının duayen Profesörü Kut Sarpyener hayatını kaybetti

Sağlık camiasının duayen Profesörü hayatını kaybetti
Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu! Mert Hakan detayı

Beklenen haber geldi!
3 gündür her yerde aranıyordu! İki çocuk annesi devlet memuru Esma'dan acı haber

İki çocuk annesi devlet memuru Esma'dan acı haber