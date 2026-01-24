Akşehir'de Akıllı Tarım Eğitimi tamamlandı

Akşehir'de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Akıllı Tarım Eğitimi bitti.

"AgriTech Akşehir" projesi kapsamında düzenlenen 30 saatlik eğitimde; teorik bilginin yanı sıra saha uygulamalarına da yer verildi.

Katılımcılar, üretim verilerinin yapay zeka ile analiz edilmesi, hastalıkların uydu görüntüleri aracılığıyla erken teşhisi ve otonom tarım sistemlerinin yönetimi gibi konularda eğitim aldı.

Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verildi.

Proje ile Akşehir tarımında veriye dayalı üretim ve karar alma süreçlerinin güçlendirilmesi, geleneksel tarım uygulamalarının ileri teknolojiyle desteklenmesi amaçlanıyor.

Eğitim programına; branş ve tarım alanı öğretmenleri, ziraat mühendisleri, ziraat tekniker ve teknisyenleri, tarım alanında öğrenim gören öğrenciler ile bölgedeki üreticiler katıldı.