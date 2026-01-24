Haberler

Akşehir'de Akıllı Tarım Eğitimi tamamlandı

Güncelleme:
Akşehir'de düzenlenen 'AgriTech Akşehir' projesi kapsamında gerçekleştirilen 30 saatlik akıllı tarım eğitimi sona erdi. Katılımcılar, yapay zeka ile veri analizi, hastalıkların erken teşhisi ve otonom tarım sistemleri konularında eğitim aldı.

Akşehir'de İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Akıllı Tarım Eğitimi bitti.

"AgriTech Akşehir" projesi kapsamında düzenlenen 30 saatlik eğitimde; teorik bilginin yanı sıra saha uygulamalarına da yer verildi.

Katılımcılar, üretim verilerinin yapay zeka ile analiz edilmesi, hastalıkların uydu görüntüleri aracılığıyla erken teşhisi ve otonom tarım sistemlerinin yönetimi gibi konularda eğitim aldı.

Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifika verildi.

Proje ile Akşehir tarımında veriye dayalı üretim ve karar alma süreçlerinin güçlendirilmesi, geleneksel tarım uygulamalarının ileri teknolojiyle desteklenmesi amaçlanıyor.

Eğitim programına; branş ve tarım alanı öğretmenleri, ziraat mühendisleri, ziraat tekniker ve teknisyenleri, tarım alanında öğrenim gören öğrenciler ile bölgedeki üreticiler katıldı.

