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Akşehir Belediyesi Sünnet Şöleni

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Akşehir Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel Sünnet Şöleni, Hıdırlık Mesire Alanı'nda gerçekleştirildi. 68 çocuk, aileleri ve protokol üyeleri bir araya geldi. Şölene, Garnizon Komutanı Albay Sakin Kutsal, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal, Akşehir İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci, Belediye Meclis Üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Akşehir Belediyesinin geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 19'uncusu düzenlenen Sünnet Şöleni, Hıdırlık Mesire Alanı'nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte, geçtiğimiz günlerde sünnet ettirilen 68 çocuk, aileleri ve protokol üyeleri bir araya geldi.

Şölene, Garnizon Komutanı Albay Sakin Kutsal, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Ahmet Nuri Köksal, Akşehir İlçe Müftüsü Ahmet Müjdeci, Belediye Meclis Üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Akşehir Belediyesi Mehter Takımı gösterisi ile başlayan programda, açılış konuşmasını yapan Başkan Köksal, "170 yıllık geçmişi olan Akşehir Belediyesinin başkanları gelir gider değişir ama kimi gelenekler hiç değişmez o nedenle daha önceki başkanlarımız tarafından başlatılan bu şölenimizde 19 yıldır aynı ortak sevinç ve mutlulukla devam ediyor. Bugün 68 tane yavrumuzun sünnet merasiminde onların mutluluklarını paylaşıyoruz. Hayırlısıyla nasipleriyle günü geldiğinde evlenmelerini mutlu yuvalar kurmalarını temenni ederim. Sünnet inancımız gereği Türk milletinin adet ve uygulamalarından bir tanesi, ama erkeğiyle kızıyla bütün bu yavrularımız hepimizin göz bebeği ve geleceğimizin teminatıdır." dedi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua yapılmasının ardından sünnet çocuklarına protokol üyeleri tarafından Dart ve Mangala oyunları hediye edildi.

Etkinlik verilen yemekle son buldu.

Kaynak: AA / Güncel

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