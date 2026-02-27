Haberler

Aksaray Valisi Murat Duru, "Maarifin Kalbinde Ramazan Şenlikleri" programına katıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray Valisi Murat Duru, 'Maarifin Kalbinde Ramazan Şenlikleri' programında öğrencilerle atölye etkinliklerine katıldı ve ramazan hatırası köşesinde fotoğraf çektirdi.

Aksaray Valisi Murat Duru, "Maarifin Kalbinde Ramazan Şenlikleri" programına katıldı.

Duru, Şeyh Edebali İmam Hatip Ortaokulu Spor Salonu'nda düzenlenen programda, öğrencilerle atölye etkinliklerine katıldı. Çocuklarla el işi kağıdından kandil ve boyama yapan Duru, ramazan hatırası köşesinde fotoğraf çektirdi.

Davul eşliğinde ramazan manilerinin söylendiği programda, Nasreddin Hoca'nın hikayeleri anlatıldı.

Duru, kentte dolu dolu ramazan ayını geçirdiklerini söyledi.

Kaynak: AA / Zekeriya Karadavut
Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz

Ne diyeceği merak konusuydu: İşte Öcalan'ın yeni mesajının tam metni
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş ilan edildi, Rusya ve İran'dan peş peşe açıklamalar geldi

Bölge alev alev! Rusya ve İran'dan peş peşe hamleler geldi
Fener maçında satılan sosisliye bakın

Fener maçında satılan sosisliye bakın
Sahaya giren taraftar Messi'yi yere düşürdü

"Nereden nereye" dedirten görüntü!
Aynı detaya dikkat çektiler! Bütün İngiltere Fenerbahçe'yi konuşuyor

Bütün İngiltere Fenerbahçe'yi konuşuyor
Savaş ilan edildi, Rusya ve İran'dan peş peşe açıklamalar geldi

Bölge alev alev! Rusya ve İran'dan peş peşe hamleler geldi
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin

Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin
Hatice Aslan ile Mahir Günşiray'ın 40 yıl sonra başlayan aşkı kalplere dokundu

Usta oyuncuların filmleri aratmayan aşk hikayesi kalplere dokundu