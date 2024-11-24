Üye Girişi
Haberler

Aksaray-Konya Karayolunda Kaza: 1 Yaralı

Aksaray-Konya Karayolunda Kaza: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray-Konya kara yolunda otomobil ve yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Aksaray- Konya kara yolunda otomobil ve yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Aksaray'dan Konya istikametine seyreden Osman A. idaresindeki 42 CRH 19 plakalı otomobil, kara yolunun 38. kilometresinde önünde seyreden sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 42 ADG 668 plakalı yolcu otobüsüne çarptı.

Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Hatice A. yaralandı. Yaralı, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ayten Tosun - Güncel
İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti

4 kişiyi öldürüp canına kıydı! İntihar anı kamerada

 İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Şahıs, kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış

Katliamda her bir detay kan donduran cinsten! Tüm ailesini öldürmeyi kafasına koymuş

 22 ilimizde eğitime kar engeli

19 ilimizde eğitime kar engeli
Saadet Partisi'nde yeni genel başkan Mahmut Arıkan

Saadet'te Karamollaoğlu dönemi sona erdi! İşte yeni genel başkan
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İbrahim Hacıosmanoğlu istifa mı etti? Ankara okullar tatil mi 25 Kasım? MasterChef kim elendi? 24 Kasım Pazar MasterChef'te kim elendi? Beşiktaş-Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Göztepe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Bolu'da okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Bolu'da okullar tatil mi edildi? Arda Güler Leganes-Real Madrid maçında oynayacak mı? LEGANES-REAL MADRID MAÇI İZLE! Leganes-Real Madrid maçı HD, şifresiz izleme linki (S SPORT frekans bilgileri) Survivor All Star ilk yarışmacısı kim oldu? Saadet Partisi Genel Başkanı kim oldu? Mahmut Arıkan kimdir? Mahmut Arıkan kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.