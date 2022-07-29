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Otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Aksaray'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

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Aksaray'da otomobil ile tırın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Asıl Selvici (42 ) idaresindeki 40 AAY 453 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara karayolu Nevşehir Kavşağı'nda, Servet Özay (34) yönetimindeki 68 ABS 883 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Selvici ile otomobilde bulunan Alper (17), Aylin (17) ve Meryemana (44) Selvici yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

AA / Oğuzhan Demiray - Güncel

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