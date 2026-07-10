Düğün dönüşü kaza: 3 ölü, 1 yaralı
İzmir'deki düğünden dönerken Aksaray'da kaza yapan aileden Emir, Çiğdem ve Adem Gündüz'ün cenazeleri, otopsinin ardından memleketleri Kayseri'ye gönderildi. Yaralı Bedirhan Gündüz'ün tedavisi sürüyor.
CENAZELER MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ
İzmir'deki yakınlarının düğününden dönerken Aksaray'da geçirdikleri kazada yaşamını yitiren Emir Gündüz, annesi Çiğdem Gündüz ve babası Adem Gündüz'ün cenazeleri, otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketleri Kayseri'ye gönderildi.
Kazada yaralanan sürücünün kardeşi Bedirhan Gündüz'ün ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı