Aksaray'da Zincirleme Kaza: 7 Yaralı

AKSARAY'da kazada yaralanan Habibe Gök (35) ve oğlu Yusuf Gök'ü (8) taşıyan ambulans kaza yaptı. Her 2 kazada yaralanan 7 kişi hastanede tedaviye alındı.

İstanbul'dan Kapadokya'ya tatile giden Habibe Gök yönetimindeki 34 NFN 158 plakalı otomobil, saat 13.30 sıralarında Ankara-Niğde otoyolu Ozancık köyü yakınlarına geldiğinde bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Habibe Gök, eşi Hakan Gök (37) ve oğlu Yusuf Gök yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulans, yaralılardan Habibe Gök ve oğlu Yusuf Gök'ü alıp Aksaray Devlet Hastanesi'ne götürmek için yola çıktı.

DOKTORUN KULLANDIĞI OTOMOBİLLE ÇARPIŞTI

Behzat Kolbaşı yönetimindeki 68 AAR 071 plakalı ambulans, hastaneye 5 kilometre kala Nakkaş Mahallesi'nde aynı hastanede görevli Kardiyoloji Uzmanı Doktor Abdulkadir Bozkurt (50) idaresindeki 68 FK 801 plakalı otomobille çarpıştı. Ambulans şoförü Behzat Kolbaşı, yanındaki acil tıp teknisyenleri Müjde Canlı (24) ve Aliye Karagöz (25) ile doktor Abdulkadir Bozkurt yaralandı. Her 2 kazada yaralanan toplam 7 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazalara ilişkin inceleme sürüyor.