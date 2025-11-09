Aksaray'da Yolculuk Korkunç Bir Kazayla Sonuçlandı

AKSARAY'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Türkan Uçan (77), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Aksaray-Nevşehir kara yolunda meydana geldi. Sertaç Akdoğan (35) yönetimindeki 50 AK 460 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Türkan Uçan'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Türkan Uçan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Uçan'ın cenazesi Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından Sertaç Akdoğan, polis tarafından gözaltına alındı.