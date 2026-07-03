Aksaray'da otobüs yoldan çıktı; yaralılar var
Aksaray'da Ankara-Niğde kara yolunda bir yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
AKSARAY'da yolcu otobüsü yoldan çıktı. Kazada çok sayıda yolcu yaralandı.
Kaza, saat 17.00 sıralarında Ankara- Niğde kara yolu Babakonağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Irak'a giden Yahya A. yönetimindeki 65 BJ 369 plakalı yolcu otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. 2 şoför, 1 muavin ve 34 yolcunun bulunduğu otobüste, çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı