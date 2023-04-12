Aksaray'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
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Aksaray'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Aksaray'da uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, Y.A. (44) ve M.E'nin (28) zaman zaman il dışından uyuşturucu getirerek sattığını belirledi.
Şüphelilerin ikametine düzenlenen operasyonda, bir miktar eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Güncel