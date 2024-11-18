Aksaray'da Uyuşturucu Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan K.S. ve N.K isimli iki şüpheli, ele geçirilen uyuşturucu hap ve pala ile birlikte tutuklandı.
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, K.S. ve N.K'nin içerisinde olduğu otomobili Topakkaya yol kontrol noktasında durdurdu.
Yapılan aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap ve pala ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.