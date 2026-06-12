Haberler

Aksaray'da TIR'ın yakıt deposu tamir edilirken patlama: 1 yaralı

Aksaray'da TIR'ın yakıt deposu tamir edilirken patlama: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'da bir tamirci dükkanında TIR'ın yakıt deposu kesilirken meydana gelen patlamada Ahmet Ağız yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

AKSARAY'da Ahmet Ağız (19), TIR'ın yakıt deposunu tamir ederken meydana gelen patlamada yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Bahçesaray Mahallesi'nde Sanayi Sitesi'ndeki bir tamirci dükkanında meydana geldi. Ahmet Yağız, TIR'ın yakıt deposunu tamir etmek için makineyle kesme işlemi yaptığı sırada belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada Yağız yaralandı. Çalışanların ihbarıyla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Yağız, ilk müdahalenin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İBB davasında çıplak arama iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı

İBB davasında "çıplak arama" iddiasına soruşturma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İngiliz devinde yaprak dökümü! Van Bronckhorst da kovuldu

Giden gidene! O da kovuldu
TFF Başkanı'nın saha kenarındaki görüntüsü olay oldu

Görüntüyü izleyenler aynı detaya takıldı

Sadettin Saran kaza yaptığı lüks aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı

Ölümden döndüğü aracını satışa çıkardı! İstediği fiyat dudak uçuklattı
'30 yıldır mücadele veriyorum' diyen Netanyahu: İran nükleer silaha sahip olamayacak

"30 yıldır mücadele veriyorum" diyen Netanyahu'dan tarihi rest
e-Devlet'e 2 yeni özellik eklendi

e-Devlet'e 2 yeni özellik eklendi
Hakime silahlı saldırı davasında sanık koltuğundaki savcıdan ağır sözler

Davada gerilim yükseldi! Sanık koltuğundaki savcıdan ağır sözler
Trafikte yol kesen Cumhuriyet Savcısı hakkında soruşturma

Görüntü infial yaratmıştı! Ve o savcı için düğmeye basıldı