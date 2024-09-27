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Aksaray'da Park Halindeki Araca Çarpan Otomobilde İki Kişi Yaralandı

Aksaray'da Park Halindeki Araca Çarpan Otomobilde İki Kişi Yaralandı
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Aksaray'da meydana gelen trafik kazasında, park halindeki bir araca çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da park halindeki araca çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Can Ekinci (31) idaresindeki 35 AZC 563 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda park halindeki otomobile çarptı.

Kazada, sürücü Ekinci ile otomobildeki ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Kaan Recep Atalay - Güncel

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