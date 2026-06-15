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Otomobilde tartıştığı arkadaşı tarafından bıçakla yaralandı

Otomobilde tartıştığı arkadaşı tarafından bıçakla yaralandı
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Aksaray'da otomobilde tartıştığı arkadaşı Zübeyir Ç. tarafından bıçaklanan Mehmet Altınbaş yaralandı. Polis kaçan şüpheliyi arıyor.

AKSARAY'da otomobilde tartıştığı arkadaşı Zübeyir Ç. (18) tarafından bıçaklanan Mehmet Altınbaş (28) yaralandı. Polis, Zübeyir Ç.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Eski Sanayi Sitesinde meydana geldi. Mehmet Altınbaş ile arkadaşı Zübeyir Ç. arasında otomobilde otururken belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Zübeyir Ç., bıçakla Altınbaş'ı sağ bacağından yaraladı. Altınbaş, kanlar içinde kalırken, Zübeyir Ç. ise kaçtı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Mehmet Altınbaş, ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, şüpheli Zübeyir Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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