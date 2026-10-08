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Aksaray'da operasyonda 123 sentetik hap ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı

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Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Araçta ve ikametlerde yapılan aramada 123 sentetik hap, esrar, metamfetamin ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 100 lira ele geçirildi.

Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, il dışından uyuşturucu getirdikleri belirlenen şüpheliler K.Ç. (45) ve O.T'nin (33) içinde bulundukları aracı, Aksaray-Konya kara yolundaki uygulama noktasında durdurdu.

Araçta ve şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada 123 sentetik hap, bir miktar esrar ve metamfetamin, suçtan elde edildiği değerlendirilen 9 bin 100 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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