Aksaray'da Mehmet Akif Ersoy'un Vefatının 87. Yılında Kitap Okuma Etkinliği

Aksaray'da Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87. yılı etkinlikleri kapsamında kitap okuma etkinliği gerçekleştirildi.

Aksaray Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Taptuk Emre Kitap Konağı'nda gerçekleştirilen programda, Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Belediye Başkan Vekili Yakup Kadri Perek ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Kumbuzoğlu, gazetecilere, Mehmet Akif Ersoy'un vatan sevgisi, milli değerlere olan bağlılığı ve edebi mirasına dikkati çekerek, milli şairin mirasını yaşatılması ve genç nesillere aktarılmasının büyük önem taşıdığını söyledi.

Ersoy'un Türk tarihinin en önemli şairlerinden olduğu kadar, önemli bir fikir ve düşünce adamı olduğunu belirten Kumbuzoğlu, "Ersoy'un genel olarak eserleri ve düşünce yapısıyla Türk edebiyatının yanı sıra Türk milletinin milli mücadele dönemindeki ruhunu da yansıtmış, İstiklal Marşı ile Türk milletinin kalbinde ölümsüzleşmiştir. Kurtuluş Savaşı yıllarında, milletimize moral verecek, milletimizi cesaretlendirecek faaliyetlerde bulunmuştur." diye konuştu.

Kumbuzoğlu, kitap okumanın önemini vurgulayarak, öğrencilerden kitap okumayı ihmal etmemelerini istedi.