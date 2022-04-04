Aksaray'da kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aksaray'da kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı

AA - Adem Koçak - Güncel
 - Güncelleme:
Aksaray'da kuyuya düşen köpeği AFAD ekipleri kurtardı

Aksaray'da düştüğü kuyudan kurtarılan köpek, tedavi altına alındı.

GÜZELYURT, AKSARAY (AA) - Aksaray'da düştüğü kuyudan kurtarılan köpek, tedavi altına alındı.

Güzelyurt ilçesi Gaziemir Köyü Afet Evleri Mahallesi yakınlarında üzeri açık bırakılan kuyudan köpek sesi geldiğini duyanlar, durumu 112 Acil Servis ekibine bildirdi.

Afad ekipleri bölgeye giderek yaklaşık 18 metre derinliğindeki kuyuya düşen köpek için kurtarma çalışması başlattı.

AFAD görevlisi kuyuya inerek köpeği bulunduğu yerden çıkardı. Köpeğe yiyecek ve içecek veren ekipler, yürüyemeyen köpeği tedavisi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

AA / Adem Koçak - Güncel

Güzelyurt, Aksaray, Köpek, AFAD, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title