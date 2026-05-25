Aksaray'da inşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Aksaray'da bir inşaatta çalışan 52 yaşındaki Abdullah T., dördüncü kattan düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Merkez Coğlaki Mahallesi 1322 Sokak'taki inşaatta çalışan Abdullah T. (52), dördüncü kattan düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Aynur Altunışık