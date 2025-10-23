Haberler

Aksaray'da Feci Kaza: 3 Kardeş Hayatını Kaybetti

Aksaray'da Feci Kaza: 3 Kardeş Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aksaray'ın Eskil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, kamyona çarpması sonucu içindeki 3 kardeş hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 3 kardeş hayatını kaybetti.

Azmi Çıracı yönetimindeki 68 ART 449 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Sokarıklı köyü yakınlarında, Hacı Hasan S. idaresindeki 68 ABE 988 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, otomobilin sürücüsü ile aynı araçtaki kardeşleri Salih ve Tamer Çıracı olay yerinde hayatını kaybetti.

Kardeşlerin cesetleri yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Hacı Hasan S. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Hacı Özkan - Güncel
Merkez Bankası faizi yüzde 39,5'e düşürdü

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir

Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir
Türkiye'nin konuştuğu seri katil! 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?

Herkes aynı soruyu soruyor: 5 kişiyi öldürüp nasıl dışarı çıktı?
Survivor'ın yıldızı Nagihan Karadere'ye adeta nazar değdi: Şu halime bakın

Ünlü isme adeta nazar değdi! Son halini gören şaştı kaldı
Yörük kızı, Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı: Neden müdahale edilmiyor?

Türk bayrağının halini gözyaşları içinde anlattı
Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir

Taraftarın sevinci kursağında kaldı! Galatasaray ceza alabilir
ABD'nin 2 büyük şirkete yaptırım kararı, petrol fiyatlarını uçurdu

ABD'nin dev markaya yaptırım kararı, araç sahiplerini hayli üzecek
Köyü ayağa kaldıran CİMER şikayeti: Burada hayvancılık yapılmasın

Köyü ayağa kaldıran CİMER şikayeti: Ölümcül hastalık tehlikesi var
İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'a bomba yağdırdı

Ateşkes falan dinlemediler! Ülkenin birçok yerinden duman yükseliyor
Kim Kardashian'dan şaşırtan sağlık açıklaması: MR sonucu herkesi korkuttu

Ünlü isim MR sonucunu açıkladı: Rutin kontrolde ortaya çıktı
Sarkozy hapishanedeki ilk gecesinde kabusu yaşadı: Kaddafi'yi sen öldürdün

Eski Cumhurbaşkanı hapishanedeki ilk gecesinde kabusu yaşadı
KAP açıklaması geldi! Koç Holding altın madenini 900 milyon liraya sattı

Koç Holding altın madenini milyonlarca liraya sattı
Hurdaya dönen otomobil bir aileye mezar oldu

Hurdaya dönen otomobil bir aileye mezar oldu
Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence uzaylı

Okan Buruk'un eski eşi Nihan Akkuş'tan maç sonu bomba yorum: Bence...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.