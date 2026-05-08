Aksaray'da Su Kuyusuna Elektrik Arızası Gidermeye Çalışan Çiftçi Akıma Kapıldı

AKSARAY'ın Eskil ilçesinde su kuyusuna sağladığı elektrik sistemindeki arızayı gidermek isterken akıma kapılan çiftçi Enver Multu (56), çıktığı direkte mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan ve vücudunda yanıklar oluşan Mutlu, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Eskil ilçesine bağlı Alagöz Yaylası'nda meydana geldi. Çiftçi Enver Mutlu, su kuyusuna sağladığı elektrik sistemindeki arızayı gidermek için direğe çıktı. Burada akıma kapılan Mutlu, direkte mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese jandarma, itfaiye, sağlık ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri sevk edildi. Ekipler önce direkteki elektrik akımını kapattı. Ardından da Mutlu, itfaiye aracı merdiveni sayesinde mahsur kaldığı alandan kurtarıldı. Vücudunda yanıklar oluşan Enver Mutlu, ekipler tarafından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı