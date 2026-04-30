Aksaray'da bir apartmanda çıkan yangında 91 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

Aksaray'da bir apartmanda çıkan yangında 91 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi.

Küçükbölcek Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın 4. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın sonrası evde yapılan incelemelerde Meryem Altınsoy'un (91) hayatını kaybettiği belirlendi.