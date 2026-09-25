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Aksaray'da balkonda çay içerken 5'inci kattan düşen Erol Baysal hayatını kaybetti

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Aksaray'da teyzesinin 5'inci kattaki evinde balkonda çay içerken düşen Erol Baysal (49), hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Baysal'ın cansız bedeni otopsi için morga götürülürken polis soruşturmayı sürdürüyor.

HAYATINI KAYBETTİ

Aksaray'da teyzesi Hatice Geneli'nin (75) 5'inci kattaki evinde balkonda çay içerken aşağı düşüp ağır yaralanan Erol Baysal (49), kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Baysal'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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