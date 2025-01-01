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Aksaray'da 2025 Yılının İlk Bebeği Cemile Dünyaya Geldi

Aksaray'da 2025 Yılının İlk Bebeği Cemile Dünyaya Geldi
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Aksaray'da 2025'in ilk bebeği Cemile ismiyle dünyaya geldi. Anne Selda Candan, hastanede sağlıklı bir şekilde bebeğini kucağına aldı. Aksaray Valisi Kumbuzoğlu yeni yıl tebriklerini iletti ve Cemile'ye çeyrek altın hediye etti.

Aksaray'da 2025 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen bebeğe "Cemile" ismi verildi.

Kentte yılının ilk bebeği Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğdu.

Anne Selda Candan'ın kız bebekleri saat 00: 01'de dünyaya gözlerini açarken bebek ile annesinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anneyi hastanede ziyaret eden Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, tüm anne ve babaların yeni yılını kutladı.

Anne ve babaların, toplum ve devlet için çok kıymetli olduğunu ifade eden Kumbuzoğlu, "Evlatların iyilikleri, güzellikleri ve başarıları tamamen anne ve babanın özverisine bağlı. Sağlıklı bir devlet, başarılı bir devlet geleceği ancak kaliteli, yetişkin ve özverili anne babalar sayesinde olacak." dedi.

Konuşmasının ardından Kumbuzoğlu, Cemile bebeğe çeyrek altın hediye etti, ailesine iyi temennilerinde bulundu.

Anne Candan ise gazetecilere, çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Dört çocuğum var, beşincisi Cemile oldu. Bize çok büyük sürpriz oldu. Tesadüfen kontrole geldiğimizde doğuma aldılar. Çok şükür sağlıkla kucağıma almak nasip oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA / Kaan Recep Atalay - Güncel
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