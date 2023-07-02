Bursa'nın İnegöl ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 3'ü polis 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, kavgayı ayırmaya çalışan polis ekiplerine de saldırıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve tedavileri yapıldıktan sonra ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Akrabalar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü: 3'ü polis 6 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada 3'ü polis 6 kişi yaralandı.

Olay, İnegöl ilçesi Mesudiye mahallesi Gümüş sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabalar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, kavgayı ayırmaya çalışan polis ekiplerine de saldırdılar. Kavga yoğun uğraş sonucu sonlandırıldı.

Kavga sonucu A.B., D.C. ve K.Y. isimli polisler ile Ercan Y. Mübayi Y. ve Musa K. yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan 3 polis hastanede ayakta tedavi edildi.

Tedavileri tamamlanan 3 şahıs ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.