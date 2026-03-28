AKPM, İsrail'de Filistinli mahkumlara idam cezasını öngören tasarının onaylanmasından endişe duyuyor

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, İsrail'de Filistinli mahkumlara yönelik idam cezası öneren tasarı hakkında endişelerini dile getirerek, bu uygulamanın insan hakları ihlalleri yaratabileceğini vurguladı. Genel raportör Gala Veldhoen, tasarının geri çekilmesini istedi.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), İsrail'de meclis komitesinin Filistinli mahkumlara yönelik idam cezası öngören tasarının onaylamasından endişe duyduğunu bildirdi.

AKPM Genel Raportörü Gala Veldhoen yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail'de şu anda müzakere edilen ve İsrail'de ölümle cezalandırılabilecek suçları Batı Şeria'da askeri mahkemeler tarafından uygulanacak şekilde genişletmesinden derin endişe duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Veldhoen, tüm dünyada idam cezasının kaldırılmasına yönelik anlayışın güçlendiğini hatırlatarak bu tasarının, en son infazın 1962 yılında yapıldığı İsrail için de "endişe verici" olduğu vurgulandı.

Tasarının ciddi ve geniş çaplı insan hakları ve yasal endişeleri beraberinde getirdiğini kaydeden Veldhoen, idam cezasının "Filistinlilere karşı ayrımcı şekilde genişletilmesinin kanun önündeki eşitlik ilkesini baltaladığının" altını çizdi.

Veldhoen, İsrail'den bu tasarıyı geri çekmesini istedi.

İsrail Meclisinde (Knesset) bir yasanın kabul edilmesi için tasarının 3 ayrı oturumda kabul edilmesi gerekiyor.

İsrail Meclisi, aşırı sağcılar tarafından sunulan Filistinli tutukluların idam edilmesini öngören yasa tasarısını Kasım 2025'te ilk oturumda onaylamış ve son düzenlemelerin yapılması için İsrail Meclisi Ulusal Güvenlik Komitesine iletmişti.

Komite, Filistinli mahkumlara yönelik tartışmalı idam cezası tasarısını onaylayarak ikinci ve üçüncü oylamaların yapılması için Meclis Genel Kuruluna göndermişti.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit
İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama

İzzet Ulvi Yönter'in sürpriz istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama
İnşaat işçisine şov yapıyorlardı, hiç beklemedikleri bir şey oldu

İnşaat işçisine şov yapıyorlardı, hiç beklemedikleri bir şey oldu
Özgür Özel'den Uşak Belediye Başkanı'nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum

CHP'li başkanın otel odasında basılmasına Özel'den ilk yorum

UEFA'ya belge gitti! Galatasaray'dan tarihi ödeme

UEFA'ya belge gitti! Galatasaray'dan tarihi ödeme
MSB: Karadeniz'de 275 şüpheli cisim, SAS Timlerince imha edildi

MSB'den Karadeniz açıklaması! SAS Timleri imha etti
Trump'tan gazetecilere: Bana her şeyi sorabilirsin, seksten bahsedebilirsin

Trump iyice zıvanadan çıktı: Bana seksten bahsedebilirsin
İki kere sarı kart gösterdiği oyuncuyu atmadı, sonrası daha bomba

İki kere sarı kart gösterdiği oyuncuyu atmadı, sonrası daha bomba