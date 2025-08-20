Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nden Orman Yangınına Müdahale

RUSYA Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un inşa ettiği Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) görev yapan itfaiye birimi ve gönüllü itfaiye ekibi, Kırtıl Köyü ve Taşucu'nda çıkan büyük ve zorlu orman yangınını söndürme çalışmalarına aktif olarak katıldı. Yaklaşık 6 bin hektarlık alandaki orman yangınını söndürmeye yardım eden ekip, 29 kişiyi de bölgeden kurtardı.

Silifke İlçesi Çaltı, Balandız ve Kırtıl köyleri civarında, Akkuyu NGS sahasına yaklaşık 40 kilometre mesafede çıkan büyük orman yangınının söndürülmesi için Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Mersin Orman Bölge Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen yangın söndürme çalışmalarına 41'i Akkuyu NGS itfaiye teşkilatı personeli ve 39'u gönüllü itfaiye ekibi üyesi olmak üzere toplam 80 kişiyle katıldı.

Söndürme çalışmalarına destek amacıyla NGS sahasından yangın bölgesine bir itfaiye aracı, bir operasyonel koordinasyon aracı ve dört adet su tankeri gönderildi. Dağlık arazideki yangın söndürme çalışmaları sırasında Akkuyu NGS itfaiye ekipleri, alevlerin içinde mahsur kalan insanların olduğu birkaç bina tespit etti. İtfaiyeciler, yanan orman çemberini aşarak hayatları tehlikede olan 29 kişiyi tahliye etmeyi başardı. Mesai saatleri dışında yangın söndürme çalışmalarına katılan gönüllü itfaiye ekibi üyeleri de hortum hatlarının serilmesinde ve sırt tipi söndürücülerle yerel yangın noktalarını söndürmede itfaiyecilere aktif olarak destek oldu. Kırtıl köyü civarındaki orman yangını kontrol altına alındıktan sonra, Akkuyu Nükleer A.Ş., personeli Taşucu beldesi civarındaki bir alana sevk edildi. Burada da belediye ve orman müdürlüğü ekiplerine ormanlık alanın söndürülmesi çalışmalarında destek oldular.

Akkuyu Nükleer A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuyla ilgili olarak, "Akkuyu NGS Yangın Güvenliği Servisi personeli, zorlu şartlarda görev yapmaya hazır olduklarını ve yüksek seviyede eğitimli olduklarını bir kez daha gösterdi. Bu defa sadece orman yangınıyla mücadeleye yardım etmekle kalmayıp aynı zamanda insanların hayatlarını da kurtaran itfaiyecilerimizle gurur duyuyoruz. Bu kadar önemli bir göreve ilk kez katılan gönüllülerimize, yani şirket çalışanlarımıza da özel bir teşekkür etmek istiyorum. Onlar da itfaiye ekiplerine değerli bir destek sağlayabileceklerini kanıtladılar. Uyum ve profesyonellikle hareket eden Akkuyu NGS itfaiyecileri ve gönüllüleri, gerçek bir ekip ruhu sergiledi" açıklamasında bulundu.

Akkuyu Nükleer A.Ş.'nin itfaiye birimini oluşturan Yangın Güvenliği Servisi çalışanları, Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaat sahasında 24 saat kesintisiz görev yapıyor. Yangın Güvenliği Servisi, inşaat sahasını sürekli izliyor ve tüm inşaat tesislerinde yangın güvenliği gerekliliklerine uyulmasını kontrol ediyor. Saha çevresi, dışarıdan bitişik ormana mineralize şeritlerle güvenilir bir şekilde ayrıldı. Tüm ormanlık alan, olası bir yangının yayılmasına güvenilir bir engel teşkil eden, genişliği 100 metreye kadar olan yangın önleme şeritleriyle sektörlere ayrıldı. İtfaiye araçları ve ekiplerinin sahanın herhangi bir noktasına engelsiz erişimini sağlamak amacıyla sert zeminli birkaç geniş yangın yolu inşa edildi.