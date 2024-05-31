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Akkoşan köyünün içme suyu sorunu çözülüyor

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Karakeçili ilçesine bağlı Akkoşan köyünün yıllardır devam eden içme suyu sorunu, Alıcıyeniyapan köyünden çıkan kaynak suyunun Akkoşan'a verilmesiyle çözüme kavuşacak. İl Özel İdaresi ve köylülerin desteğiyle yaklaşık 2 bin 500 metre hat oluşturulacak.

Karakeçili ilçesine bağlı Akkoşan köyünün içme suyu sorununun çözümü için çalışma başlatıldı.

Akkoşan köyünün yıllardır devam eden içme suyu sorunu, Çelebi ilçesi Alıcıyeniyapan köyünden çıkan kaynak suyunun Akkoşan'a verilmesiyle büyük ölçüde çözüme kavuşacak.

Alıcıyeniyapan köyü ile Akkoşan köyü muhtarlıkları arasında imzalanan protokol kapsamında, İl Özel İdaresi ve köylülerin de desteği ile yaklaşık 2 bin 500 metre hat oluşturulacak.

Karakeçili Kaymakamı İbrahim Ergin, Çelebi Kaymakamı Mehmet Melih Dalan, ilgili kurum amirleri, köy muhtarları ve vatandaşlar, iki köyün sınırında bir araya geldi.

Karakeçili Kaymakamı İbrahim Ergin, Akkoşan köyünün su sorununun çözüme kavuşturulmasında yardımlarından dolayı Çelebi Kaymakamı Dalan'a, Alıcıyeniyapan muhtarı ve köy sakinlerine teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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